Brian Mikkelsen blander sig i keramikers kopisag mod Netto

Dansk Erhverv støtter Salling Group i sag om keramik solgt i Netto. Keramiker mener, ophavsret er krænket.

Det er ikke noget, han har prøvet før, fortæller direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen, da han torsdag morgen har sat sig i vidnestolen i Østre Landsret.

Her sidder han i retssal 10 i midten af en strid mellem keramiker Anne Black på en ene side og Salling Group samt leverandøren Ronald A/S på den anden.

Konflikten handler om, hvorvidt ophavsretten blev krænket, da Netto, der hører under Salling Group, for fire år siden solgte en vase, en hængepotte og en lågkrukke.

Brian Mikkelsen sidder i retssalen som vidne, fordi Dansk Erhverv er gået ind i sagen til støtte for Salling Group. Anne Blacks advokat, Johan Løje, vil høre ham, hvorfor Dansk Erhverv blander sig.

- Vores jurister har vurderet, at vi skulle gå ind i denne her sag, fordi det har betydning for konkurrencekraften, siger Brian Mikkelsen.

Han mener, at der skal være et højt niveau af beskyttelse, men at der også skal sikres konkurrence.

- Vi kæmper for et højt beskyttelsesniveau, men det skal også være muligt at skabe nogle nye produkter, siger han videre.

Det er sjældent, at Dansk Erhverv går ind i civile sager, og Brian Mikkelsen understreger, at det blander sig i sagen som Dansk Erhverv og ikke på vegne af enkelte virksomheder eller brancheforeninger.

- Men vores vedtægter er klare. Vi skal sikre bedst mulig konkurrence, tilføjer han.

Sø- og Handelsretten fastslog sidste år, at ophavsretten blev krænket, og Salling Group og firmaet Ronald A/S skulle betale 1,5 millioner kroner.

Beløbet er et af de største, der er blevet tilkendt i sager om kopiering af brugskunst, men Salling Group og Ronald er gået videre til Østre Landsret for at blive frifundet.

Omvendt kræver Anne Black at få hævet beløbet til tre millioner kroner.

Retssagen drejer sig ikke bare om ophavsret. "Grænseoverskridende" har keramikeren sagt om Nettos markedsføring, fordi den lagde sig meget tæt op ad hendes.

Det er udelukkende i den del af sagen om ophavsret, at Dansk Erhverv er gået ind som støtte. Den blander sig ikke i striden om markedsføring.

