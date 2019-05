Britta Nielsen er tiltalt for svindel for 117 millioner

Over 300 gange overførte 64-årige Britta Nielsen offentlige tilskudsmidler til sig selv, lyder anklage.

300 gange i løbet af 25 år overførte den nu 64-årige Britta Nielsen offentlige midler fra Socialstyrelsens konti til sin egen bankbog.

I alt løber svindlen op i knap 117 millioner kroner, lyder det i tiltalen mod kvinden. Tiltalen er blevet rejst af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) - også kendt som Bagmandspolitiet.

Herfra lyder det, at bedrageriet stod på fra 1993 og helt frem til 2018, hvor styrelsen selv meldte den omfattende svindel til politiet.

Britta Nielsen blev anholdt i Sydafrika sidste år. Hun har siden november siddet varetægtsfængslet, men har ikke på noget tidspunkt oplyst, om hun ifølge sig selv er skyldig eller uskyldig.

Foruden groft bedrageri er hun tiltalt for embedsmisbrug og dokumentfalsk.

Ifølge Søik vil der i forbindelse med sagen mod Britta Nielsen blive nedlagt påstand om konfiskation på mere end 113 millioner kroner.

Det er dog usikkert, om alle pengene nogensinde vil kunne blive skrabet sammen, erkender statsadvokat Morten Niels Jakobsen, der er chef for Søik.

- Vi leder meget bredt efter pengene og værdier, herunder indestående på konti, biler og fast ejendom i både Danmark og udlandet, og vi har fundet en del, som vi mener, er omfattet af konfiskationskravet.

- Om samfundet nogensinde får alle pengene tilbage, kan jeg desværre ikke love, men vi gør alt, hvad der står i vores magt for, at så mange penge som overhovedet muligt kommer retur til statskassen, siger han.

I marts blev der offentliggjort to eksterne undersøgelser i sagen. Her fremgik det, at det svindlede beløb udgjorde 120,6 millioner kroner.

Anklagemyndigheden ønsker ikke at gå nærmere ind i forskellen på godt tre millioner kroner mellem det forsvundne beløbs størrelse sammenlignet med det beløb, som Britta Nielsen er tiltalt for.

- Efter grundig behandling mener vi, at dette er beløbet, vi kan få domstolene til at tage stilling til, og de har det sidste ord i sagen. Vi har ment, der kan føres bevis for de knap 117 millioner kroner, siger Morten Niels Jakobsen.

Socialstyrelsen meldte den tidligere ansatte til politiet 25. september sidste år. Styrelsen var blevet opmærksom på, at noget ikke helt stemte i forbindelse med håndteringen af satspuljemidler.

Puljen af penge skal egentlig gå til socialt udsatte borgere. Men i stedet havnede millionerne hos Britta Nielsen.

Kort efter politianmeldelsen rejste Britta Nielsen ud af landet og skjulte sig for de danske myndigheder i omkring seks uger.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår sagen kommer for retten.

Også Britta Nielsens søn sidder varetægtsfængslet i sagen. Der er dog endnu ikke taget stilling til, om han eller andre også vil blive tiltalt.

/ritzau/