Britta Nielsen risikerer historisk hård straf tirsdag

Britta Nielsen kræves dømt efter særlig paragraf

Tirsdag afsiges der dom i sagen mod Britta Nielsen, der er tiltalt for gennem 25 år at have overført 117 millioner kroner fra Socialstyrelsen til sig selv.

Anklagerne Kia Reumert og Lisbeth Jørgensen kræver Britta Nielsen dømt efter den særlige paragraf 88, som kan hæve strafferammen i særligt grove sager.

De har argumenteret for, at Britta Nielsen skal straffes med mindst otte års fængsel, og at retten bør overveje, om straffen skal være højere end otte år.

Forsvarer Nima Nabipour mener derimod ikke, at der er grundlag for at bruge paragraf 88 og hæve strafferammen. Han mener, at en straf på fire til seks års fængsel vil være passende.

Læs mere om paragraf 88 her:

Som udgangspunkt er der fastsat en straframme for alle former for kriminalitet. Rammen fastsætter, hvad man maksimalt kan blive idømt af straf for en given forbrydelse.

I paragraf 88 hedder det, at "under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste for nogen af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil det halve."

Er man for eksempel sigtet for groft bedrageri, hvor straframmen er otte års fængsel, kan straffen stige til 12 års fængsel.

Kilde: Retsinformation, aktindsigt fra Bagmandspolitiet, Ritzau.

/ritzau/