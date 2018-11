Britta Nielsen sendes hjem torsdag: Det er uden fortilfælde

En lektor i international ret finder det usædvanligt, at Britta Nielsen kan sendes hjem allerede torsdag.

Den svindelsigtede Britta Nielsen kan allerede torsdag aften sætte sig i et fly i Sydafrika mod Danmark.

Det var først i mandags, at hun blev anholdt i en lejlighed i Johannesburg. Men når hun allerede torsdag kan komme hjem, skyldes det, at de sydafrikanske myndigheder og Britta Nielsen er blevet enige om en aftale uden om det formelle udleveringssystem.

I et retsmøde torsdag fortalte en anklager og en forsvarer, at der er indgået en aftale om, at Britta Nielsen og en anholdt mand i sagen kan flyve hjem torsdag.

En dommer valgte herefter at løslade Britta Nielsen. Hun bliver dog fulgt af betjente fra Interpol til lufthavnen, hvor danske betjente tager over og følger hende hjem.

Metoden og hurtigheden er uden fortilfælde, fortæller lektor i international ret ved Syddansk Universitet Henning Fuglsang Sørensen.

- Det er en virkelig smidig måde at løse et meget kompliceret problem på, siger lektoren.

Britta Nielsen lover i aftalen om hjemsendelse, at hun frivilligt vil følges med betjentene hjem til Danmark.

- Den væsentlige betænkelighed er selvfølgelig, at i og med at hun nu er fri kvinde, så kunne man forestille sig, at hun fik held til at smutte fra dansk politi i lufthavnen, siger han, men understreger dog, at han ikke forestiller sig, at hun kan flygte:

- De (Britta Nielsen og politiet, red.) går i armkrog gennem lufthavnen.

Henning Fuglsang Sørensen har tidligere vurderet, at det kunne tage måneder at få Britta Nielsen udleveret. Det skyldes, at processen om en formel udleveringsaftale er langstrakt.

- Det ville have været en langstrakt juridisk procedure, hvor Sydafrika skulle finde ud af, i hvilket omfang hun kunne være blevet straffet gennem sydafrikansk lovgivning for de forhold, hun anklages for i Danmark.

- Derefter skulle der startes en politisk proces, hvor den sydafrikanske regering skulle tage stilling til, hvordan man ville hjælpe Danmark i denne sag. Når det blev afsluttet, skulle man afklare det praktiske om afgangen, siger han.

/ritzau/