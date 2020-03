Britta Nielsens datter: Kendte ikke økonomi bag sin hestesport

Britta Nielsens ene datter ejede selskab, som købte og solgte heste, men hun afviser at kende økonomien bag.

Hestesport har været en stor del af livet for Britta Nielsens yngste datter, og som ung var hun en meget talentfuld rytter.

Samina Hayat blev også ejer og direktør for selskabet S. Hayat Sporthorses i Tyskland, og der blev købt og solgt heste gennem selskabet.

Men hun havde kun fokus på at passe og ride hestene og ikke indblik i økonomien, forklarer den i dag 32-årige kvinde.

- Jeg havde ikke noget med selve driften af selskabet at gøre, andet end at jeg tog mig af hestene. Alt med hvordan det skulle drives, det havde jeg ikke kendskab til. Det var ikke noget, jeg stod for, siger Samina Hayat.

Onsdag bliver hun afhørt i Retten i Glostrup, hvor hun sammen med sine to søskende er tiltalt for groft hæleri for samlet cirka 51 millioner kroner.

Tiltalen er rejst, fordi anklagemyndigheden mener, at børnene har fået del i nogle af de 117 millioner kroner, som Britta Nielsen svindlede sig til i Socialstyrelsen.

Det afgørende spørgsmål er, om de vidste eller bestemt formodede, at pengene stammede fra kriminalitet. Alle tre børn nægter sig skyldige.

Samina Hayat fortæller også, at hun ikke læste regnskaber fra sit selskab, men kan have skrevet under på dem.

- Det kan jeg sagtens have gjort. Jeg vidste, at der var masser af faglige mennesker (på stutteriet Schockemöhle, som hjalp, red.), og min mor var med i alt, siger Samina Hayat.

Hun fortæller, at Britta Nielsen stod for økonomien.

- Når hun siger noget, stoler jeg på det, siger Samina Hayat.

Samina Hayat er tiltalt for groft hæleri for cirka 37,2 millioner kroner. Hun skal blandt andet have fået flere dyre heste. Muscaran og Ophenia var navne på nogle af dem.

Cirka 14,4 millioner kroner har hun ifølge anklagen fået indirekte, ved at Britta Nielsen overførte penge for blandt andet ridestævner og hesteindkøb til det tyske stutteri Schockemöhle.

- Det har jeg ikke været bekendt med, siger Samina Hayat.

- Selvfølgelig går jeg da ud fra, at det ikke er gratis at være på Schockemöhle, så der må være nogle overførsler, siger hun, men afviser at vide, hvor mange penge der blev brugt.

Hos Schockemöhle trænede Samina Hayat som springrytter.

Samina Hayats to søskende skal forklare sig ved senere retsmøder i sagen. Også Britta Nielsen vil vidne i sagen.

