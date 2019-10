Britta Nielsens ejendele i Sydafrika skal under hammeren

Britta Nielsens hus, kunst og en bil skal på auktion. Pengene ender formentlig i den danske statskasse.

Den svindeltiltalte Britta Nielsens ejendele kommer under hammeren i Sydafrika.

Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge avisen drejer det sig om effekter, som hun og sønnen Jimmy Hayat angiveligt har købt i Sydafrika for svindelpenge.

Det er auktionshuset Peter Maskell Auctions CC i Sydafrika, der afholder auktionen.

Ekstra Bladet skriver, at det handler om tre grunde i Phalaborwa - blandt andet Britta Nielsens hus, en bil, kunst, møbler, elektronik og diverse husholdningsting.

Auktionshuset oplyser til Ekstra Bladet, at man vurderer, at Britta Nielsens ejendele vil indbringe omkring to millioner kroner, hvilket er langt under anskaffelsespriserne.

Det er den sydafrikanske anklagemyndighed, der har bedt om auktionen.

I første omgang går pengene til den sydafrikanske statskasse. Men ifølge chefanklager Per Fiig har den såkaldte Sporingsgruppe i Bagmandspolitiet anmodet kollegerne i Sydafrika om assistance.

- Det lykkedes at sikre en del af udbyttet fra det formodede bedrageri mod Socialstyrelsen. Det er vores forståelse, at provenuet fra et eventuelt salg af beslaglagte genstande vil blive overført direkte til Socialstyrelsen, som er den forurettede part i Danmark, skriver han til Ekstra Bladet.

Britta Nielsen er tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk i forbindelse med sit arbejde i Socialstyrelsen.

Straframmen for groft bedrageri er op til otte års fængsel. Anklagemyndigheden går dog efter at bringe en særlig paragraf i spil. Den kan øge straframmen til 12 års fængsel.

Sagen om den omfattende svindel kom frem i offentligheden i september sidste år.

Britta Nielsen blev derefter efterlyst internationalt, og i november blev hun anholdt i Sydafrika.

Få dage senere blev hun udleveret til Danmark og har siddet varetægtsfængslet siden.

Når dommen mod hende ventes at falde i det sene efterår, har hun dermed siddet varetægtsfængslet i cirka et år.

Britta Nielsen mistænkes for at have tastet sine egne kontonumre ind i Socialstyrelsens systemer og på den måde overført pengene til sig selv.

Langt hovedparten af pengene er ifølge tiltalen overført i perioden mellem 1997 og 2018, hvor der samlet var 298 overførsler.

I forbindelse med sagen har Bagmandspolitiet nedlagt påstand om konfiskation af mere end 113 millioner kroner.

Straffesagen mod Britta Nielsen starter 24. oktober. Det er uvist, hvordan hun forholder sig til tiltalen.

/ritzau/