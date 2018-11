Britta Nielsens søn er sigtet for hæleri i svindelsag

En dommer har lørdag ophævet et navneforbud mod Britta Nielsens søn i svindelsag.

Den svindelmistænkte Britta Nielsens søn er sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed, da han ifølge politiet har fået del i de svindlede penge.

Det kan afsløres, efter at Retten på Frederiksberg i et grundlovsforhør lørdag har besluttet at ophæve et navneforbud mod den 38-årige mand.

Han sigtes for hæleri af særlig grov beskaffenhed ved fra 2002 til 2018 ved at have modtaget udbyttet fra eller medvirket til at skjule udbyttet, som Britta Nielsen svindlede sig til.

Britta Nielsen er sigtes for at have svindlet for mindst 111 millionrer kroner gennem sit arbejde som betroet medarbejder i Socialstyrelsen.

Den 38-årige nægter sig skyldig.

/ritzau/