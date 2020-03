Brittas datter brugte 400.000 kroner fra dankort på ét år

I retten onsdag forklarer Britta Nielsens datter sig om, hvorfor hun havde kæmpe forbrug gennem flere år.

Bedrageridømte Britta Nielsens datter Samina Hayat havde et kæmpe forbrug gennem flere år.

Det er onsdag kommet frem i Retten i Glostrup, hvor Samina Hayat sammen med sine to søskende er tiltalt for groft hæleri for samlet omkring 51 millioner kroner. De nægter sig skyldige.

Tiltalen mod Samina Hayat går på cirka 37,2 millioner kroner. Ifølge anklagemyndigheden stammede pengene fra Britta Nielsens millionsvindel i Socialstyrelsen.

En oversigt, som forsvarer Christian Bjerrehuus viser på en skærm, viser hævninger fra Samina Hayats dankort.

I 2014 brugte hun over 428.208 kroner fra dankortet, mens hun brugte over 309.000 kroner i 2015 og mere end 142.000 i 2016.

- Der er ikke nogen tvivl om, at jeg i den her periode har haft et ret heftigt forbrug. Det var en hård periode, hvor jeg var ked af det. Jeg følte mig deprimeret.

- Jeg ved ikke, om det var savnet til min far, men jeg fik i hvert fald en trang til at købe en hel masse ting. Det gjorde, at jeg glemte en hel masse ting, siger hun.

Hun fortæller, at hun tror, at hun måske har haft en form for "købemani".

Samina Hayat siger, at hun aldrig var inde på sin konto og at det, der må være blevet overført til kontoen, ikke er noget, hun selv står bag.

- Nej, jeg var aldrig inde på min konto. I hvert fald ikke, hvad jeg husker, siger hun.

Britta Nielsen kommenterede til tider Samina Hayats mange køb af forskellige varer. Det fik hende til at gemme tingene.

– Det var ikke noget, jeg kunne styre, og det var noget, jeg skammede mig rigtig meget over, siger hun.

Samina Hayat afviser, at hun selv var inde på kontoen, som var knyttet til dankort. Og hun afviser at have noget at gøre med at overføre penge til kontoen.

Hun bliver også spurgt til, at hun og søsteren Jamilla Hayat begge var i en bankboks, efter at Britta Nielsen var rejst til Sydafrika i 2018. Få dage senere blev Britta Nielsen politianmeldt.

Overvågning af de to døtre, der gik i bankboksen, blev vist i retssagen mod Britta Nielsen. Da forklarede moren, at den ene datter havde smykker i boksen.

Samme forklaring kommer fra Samina Hayat.

- Jeg husker, at min søster kommer hjem til mig, og vi aftaler, at vi skal til Fields. På vejen spørger min søster, om vi lige kan stoppe i bankboksen, fordi hun skal hente sine smykker, fordi hun skal til bryllup i Tyskland, siger hun.

