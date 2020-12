Brødre er skyldige i drab i bornholmsk skov

To brødre er skyldige i at have dræbt deres kammerat, som de ville give en "lærestreg". Straf kommer senere.

Et nævningeting i Retten på Bornholm har tirsdag morgen kendt to brødre skyldige i drab ved at have tæsket deres 28-årige kammerat ihjel i Nordskoven på Bornholm i juni.

Brødrene på 23 og 26 år har begge erkendt, at de tog med deres kammerat ud i skoven, fordi de ville give ham "en lærestreg".

Men det var ikke meningen, at han skulle dø, har de sagt. Derfor har forsvarerne argumenteret for, at de skulle dømmes for vold med døden til følge, der straffes mildere end drab.

Anklagerne har derimod krævet dem dømt for drab, der som udgangspunkt straffes med 12 års fængsel og kan give en endnu højere straf, hvis der er tale om mishandling. Og retten valgte altså at lytte til anklagemyndigheden.

Senere tirsdag vil retten afgøre, hvilken straf brødrene skal have.

Phillip Johansen fik 39 læsioner, og vicestatsobducent Christina Jacobsen har fortalt, at hun ikke har set så slemme skader før. Skaderne har ”karakter af mishandling”, og de har bragt den 28-årige i en ”svær smertepåvirket tilstand.”

De to brødre har i retten forklaret, at deres mor fortalte, at Phillip Johansen havde forgrebet sig på hende. Derfor tog de 22. juni sent om aftenen med kammeraten ud i Nordskoven på en shelterplads, hvor de drak alkohol.

På et tidspunkt kørte de på tanken efter mere, og da de vendte tilbage overfaldt de Phillip Johansen. Han blev væltet ned på jorden, og ifølge anklageskriftet fik han sat et knæ mod sin hals.

Han blev også tævet med en granrafte, stukket, slået med en flaske, slået med brandvarme ildragere og trampet i hovedet og skridtet med træsko.

Efterfølgende forlod de ham i skoven, og da Phillip Johansen blev fundet livløs dagen efter, blev han efter genoplivningsforsøg erklæret død.

De seks nævninge og tre juridiske dommere var enige i at dømme for drab, og de lægger blandt andet vægt på, at brødrene efterlod Phillip Johansen i en hjælpeløs tilstand, og de måtte finde de overvejende sandsynligt, at han ville dø.

- De måtte antage, at han først ville blive fundet om dagen, siger dommer Henrik Engell Rhod.

De har også lagt vægt på, at de to brødre i mindst 15–20 minutter har udsat ofret for særdeles kraftfuld, mangeartet og brutal vold.

Samtidig har de lagt vægt på, at de to brødre holdt flere pauser undervejs i overfaldet, når Phillip Johansen forekom bevidstløs. Når han kom til sig selv, ved at de sparkede til ham, genoptog de volden.

Efter drabet blev der på sociale medier spekuleret i, om der var tale om et racistisk motiv, fordi Phillip Johansen er dansk-tanzaniansk. Men anklageren har afvist, at det kan bevises og i stedet peget på det personlige motiv.

/ritzau/