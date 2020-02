Brødre får fængsel for at misbruge kendte logoer på tøj

Over 30.000 stykker tøj blev importeret med falske mærker som Hugo Boss, Calvin Klein og Ralph Lauren.

Det viste sig at være en lyssky forretning, som to brødre fra Midtjylland drev frem til marts 2018 fra blandt andet en adresse i Silkeborg.

Sammen importerede de tøj og parfume i stort antal, som blev mærket med kendte logoer - selv om der reelt ikke var tale om mærkevarer.

Efter politiransagninger af flere adresser blev mændene, der i dag er 41 og 43 år, tiltalt for varemærkekrænkelser af særlig grov karakter.

Forretningen med kopivarer har resulteret i fængselsdomme til dem begge.

Den ældste bror er ved Retten i Viborg blevet idømt ni måneders fængsel og en bøde på en million kroner. Den yngste straffes med et års fængsel, hvoraf seks måneder dog er gjort betinget.

Det oplyser senioranklager Kaare Linde, der har ført sagen for Statsadvokaten. Dommen blev afsagt mandag - to dage tidligere end planlagt.

Kopivarerne var blandt andet mærket som tøj fra Ralph Lauren, Peak Performance, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Björn Borg og Hugo Boss.

Parfumerne, som mændene importerede og ville sælge videre, skulle forestille varianter fra de kendte mærker Dolce Gabbana, Lancôme, Dior, DKNY, Giorgio Armani, Chanel, Paco Rabanne og Emporio Armani.

Mændene er dømt for at have importeret og været i besiddelse af tilsammen mindst 31.000 stykker tøj med falske varemærker.

Dertil kommer et ikke nærmere beskrevet antal parfumer.

De to brødre har gennem sagen nægtet sig skyldige. Men det ændrede sig, da de mødte op i retslokalet i Viborg mandag.

- Her endte de med at erkende de forhold, som de også blev dømt for, siger senioranklager Kaare Linde.

Dermed modtog de begge deres domme.

Foruden import af kopivarer er den 43-årige kendt skyldig i ulovlig import og markedsføring af e-cigaretter, besiddelse af cannabisolie og for at have opbevaret 1100 kilo fyrværkeri uden tilladelse.

Fyrværkeriet skulle sælges videre og blev opbevaret på samme adresse i Silkeborg som en stor del af kopitøjet.

Den 41-årige er foruden misbrug af varemærker kendt skyldig i ulovlig besiddelse af et slagvåben - en totenschläger - og en dolk.

Også en tredje mand har været tiltalt i sagen. Og det er han stadig. Men han var rejst ud af landet, inden han skulle møde i Retten i Viborg, og derfor vil hans del af sagen blive behandlet på et senere tidspunkt.

Blandt andet derfor blev retssagen overstået hurtigere end ventet.

/ritzau/