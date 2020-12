Bror i somalisk genopdragelsessag: Min søster lyver

En pige siger, at hendes far slog hende og sendte hende på genopdragelse i Somalia. Hun lyver, siger broren.

Ved Retten i Lyngby står et 54-årigt forældrepar tiltalt for i 2018 at sende deres dengang 15-årige datter og hendes storebror på genopdragelseslejr i Somalia.

Men det passer ikke, siger storebroren.

- Det sjove er, at den historie, min søster har fortalt, er en historie, vi har hørt om to engelske børn fra vores lærer, siger han i retten tirsdag.

Pigens storebror fortæller i retten, at hun i efteråret 2018 i Somalia var involveret i en alvorlig ulykke, og at han i lang tid efter besøgte sin lillesøster på hospitalet regelmæssigt.

I retten beskriver han dagen, hvor hans søster blev kørt ned. De var ude og gå en tur, og pludselig hører han en masse folk skrige.

Hans søster var blevet ramt af en bil, der var på jagt. Pigen og familien blev kørt til Medina Hospital i Mogadishu, og søsteren blev lagt i koma. Hun lå i koma i seks måneder, fortæller han.

Men det passer ikke, påstår en af søsterens veninder.

Den 1. marts 2019 modtog hun en lydbesked fra pigen på Facebook.

- Jeg har aldrig ligget i koma. Min far efterlod mig og min bror i Somalia. Jeg vil gerne hjem og gå i gymnasiet. Min far har været hård ved mig i flere år. Jeg vil ikke starte en sag op mod ham, jeg vil bare tilbage.

- Vi bor langt væk fra lufthavnen. Jeg håber virkelig, I kan hente os. Ikke sig til ham, at jeg har haft kontakt til mine veninder eller kommunen, lød beskeden.

Det blev desuden dokumenteret i retten, at der havde været korrespondance mellem de to veninders Facebook-konti i den tid, hvor broren påstår, at hans lillesøster lå i koma.

Broren siger, at det var nogle andre, der skrev fra hendes Facebook-konto.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at faren igennem flere år har været voldelig. Ifølge anklageskriftet har han slået sin datter med en metalstang og træstok flere gange.

Det står også i anklageskriftet, at han i foråret barberede håret af den i dag 17-årige pige mod hendes vilje, hvorefter moren fotograferede sin kronragede datter.

- Jeg ved ikke, hvorfor min søster lyver, siger broren.

Moren er ikke tiltalt for vold, men anklagemyndigheden mener, at hun er strafbar, fordi hun ikke har ladet stå til, mens faren har begået overgreb på datteren.

Broren siger i retten, at faren aldrig har været voldelig. Da faren barberede pigens hoved, var det, fordi hun havde fået bumser på issen, forklarer han.

Anklagemyndigheden har krævet fængselsstraf til både faren og moren, og at begge bliver udvist af Danmark.

Pigen er i dag anbragt på en anonym institution, som hendes forældre ikke ved, hvor ligger. Broren bor stadig hjemme og opholder sig i øjeblikket ulovligt i Danmark.

Sagen forventes afsluttet den 4. januar.

/ritzau/