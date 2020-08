Burgersted skal betale coronabøde på 10.000 kroner

Det koster en burgerejer en bøde på 10.000 kroner, at han holdt åbent efter midnat for bekendte, der drak øl.

Ejeren af burgerstedet Burger Anarchy i Odense kan se frem til en bøde på 10.000 kroner for at have holdt åbent efter midnat, hvilket var i strid med corona-reglerne.

Det står klart, efter at Retten i Odense tirsdag har behandlet sagen om bøden. Det oplyser anklager Line Baungaard Hansen.

Burger Anarchy var tiltalt for 23. maj klokken 01.10 at have undladt at holde lokalerne lukket for offentligheden.

Ifølge tiltalen var der på burgerstedet på det tidspunkt seks personer, som drak alkohol.

På grund af coronavirus skulle ejeren have holdt lukket mellem midnat og klokken 05 om morgenen. Den regel gælder i øvrigt stadig.

Ifølge fyens.dk var burgerstedet for længst lukket for servering 23. maj klokken 01.10. Men dommeren skal have lagt vægt på, at det var en overtrædelse af lovgivningen, da fire bekendte til ejeren kunne gå ind fra gaden med en ramme øl under armen.

Alene dét, at døren ikke havde været låst, var nok til at give bøden, vurderede dommeren ifølge fyens.dk.

Sagen i Odense er en af de første sager om corona-bøder, der er kommet for retten.

I sidste uge tog Retten i Holbæk stilling til en bøde til en café-ejer i Høng. Han fik en bøde på 5000 kroner, fordi han ifølge anklageskriftet 1. april klokken 19 havde gæster, der "indtog mad og drikkevarer, som blev serveret i caféen".

På det tidspunkt måtte spisesteder ikke servere for deres gæster.

Forsamlingsforbuddet, som i begyndelsen gjaldt forsamlinger på flere end ti personer, er siden lempet flere gange.

I øjeblikket er grænsen 100 personer. Desuden må caféer, restauranter og lignende igen servere - dog med visse restriktioner.

/ritzau/