Byret sætter kæp i hjulet for Tivolis byggeplaner

Tivoli krævede begrænsning på byggemuligheder for Tivoli Hjørnets fase 2 ophævet, men tabte sagen i byretten.

Tivoli har torsdag i Københavns Byret tabt en strid mod Metroselskabet om en særlig servitut, der besværliggør forlystelsesparkens byggeplaner med hensyn til udvidelsen af det prisvindende byggeri Tivoli Hjørnet.

Tivoli havde anlagt sagen i håbet om at få slået en streg over nogle skærpede byggebegrænsninger. På grund af det metrotunnelrør, som løber under den del af Tivoli, der ligger mod Vesterbrogade.

Begrænsningerne blev nemlig udvidet i 2018, efter at Tivoli året forinden havde opført første del af prestigebyggeriet Tivoli Hjørnet, men inden anden fase af byggeriet var gået i gang.

Men nu bliver det vanskeligt for Tivoli at gennemføre den sidste del af byggeriet.

For i stedet for medhold er det i byretten onsdag blevet til et nederlag, og Tivoli er ovenikøbet blevet dømt til at betale næsten en kvart million kroner til modparten. Beløbet skal dække Metroselskabets udgifter til advokater.

I forbindelse med metrobyggeriet blev der nedsat en ekspropriationskommission. Det skete tilbage i 2009.

Formålet var at vurdere, om det var nødvendigt at lave indgreb i den private ejendomsret i forbindelse med byggeriet af metroens Cityring.

Kommissionen nåede blandt frem til, at det var påkrævet at indføre restriktioner i en zone på 17 meter fra centrum af metroens tunnelrør. Det skulle sikre, at nybyggeri ikke udgjorde en fare for metroen.

I 2015 vedtog Københavns Kommune en ny lokalplan for området, hvor Tivoli ligger. Planen sikrede, at Tivoli kunne opføre sit nye byggeri Tivoli Hjørnet ved Vesterbrogade og Rådhuspladsen.

Første del af byggeriet stod klar i 2017, men allerede året efter opstod der bøvl. For ekspropriationskommissionen fandt ud af, at det var nødvendigt at udvide sikkerhedszonen på 17 meter til 25 meter.

Og i zonen er det forbudt at grave dybere end 1,8 meter, og pæle må højst etableres i en dybde af 4,9 meter.

Det betød, at Tivoli ikke ville kunne gennemføre den anden fase af byggeriet på 1300 kvadratmeter som planlagt. Og Tivoli mente, at kommissionen ikke havde handlet korrekt.

Forlystelsesparken valgte derfor at lægge sag an mod Metroselskabet. Kravet var, at Metroselskabet skulle give Tivoli ret i, at beslutningen om ekspropriation fra 2018 er ugyldig.

Men Københavns Byret er på Metroselskabets side. I dommens præmisser anfører retten blandt andet, at Tivoli under sagen ikke har fremlagt "et sikkert grundlag for at tilsidesætte kommissionens vurdering af nødvendigheden af servituttens bestemmelser".

Tivoli har mulighed for at anke dommen til Østre Landsret.

