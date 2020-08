Byret tredobler straf til coronasvindler

Ubetinget fængsel i et år og seks måneder i Københavns Byret til 29-årig mand.

Onsdag er en 29-årig mand som den første dømt for at svindle med hjælpepakker.

Københavns Byret tredobler straffen i forhold til det normale niveau.

Manden straffes med ubetinget fængsel i et år og seks måneder for at ville svindle sig til 427.500 kroner. Normalt straffes svindel i den størrelsesorden med fængsel i seks måneder.

Byretten har dog besluttet ikke at bruge en bestemmelse om bedrageri under særligt skærpende omstændigheder.

/ritzau/