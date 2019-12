Byret udviser dømt i terrorsag efter 31 år i Danmark

Tre mænd er idømt fængsel i sag om leverancer af droner og andet udstyr til Islamisk Stat.

En af de tiltalte i terrorsagen om droner og andet udstyr til Islamisk Stat udvises af Danmark, hvor han har boet i 31 år, ligesom han idømmes fængsel i fire år.

Det er resultatet af en dom fredag i Københavns Byret.

Den 31-årige Umut Olgun er kurder og tyrkisk statsborger. Han er blevet kendt skyldig i at have sendt blandt andet termiske kameraer til terrororganisationen.

Flertallet af dommere udtaler, at hans handlinger viser, at han er uden respekt for demokratiet. At han har hustru og to børn i Danmark har ikke så stor betydning, at han kan frifindes for påstanden om udvisningen.

Et mindretal ville ikke stemme for udvisning.

De to andre dømte i sagen er danske statsborgere. Fady Atef Mohammad er blevet idømt fængsel i tre år og seks måneder. Han har haft en ledende og koordinerende rolle i sagen, mener flertallet af dommere.

Coskun Ibrahim Simsir, der har været cykelhandler, straffes med fængsel i to år og seks måneder.

Alle tre er blevet dømt for at fremme Islamisk Stats virksomhed ved at forsyne terrororganisationen med droner, hobbyfly, propeller, kameraer og andet.

/ritzau/