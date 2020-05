Byret venter på landsret i opgør om udsættelse af bandesag

Dommere i Københavns Byret har sagt nej til forslag fra forsvarere og anklager om løsning på corona-problem.

11 tiltalte i en stor bandesag skal være varetægtsfængslet i yderligere 14 dage, har Københavns Byret onsdag besluttet.

Sagen er næsten halvvejs, men gik i stå i marts på grund af coronakrisen.

Forsvarerne og anklageren har foreslået ekstraordinært at afvikle en række retsmøder i juli, også i weekender, for at få en afgørelse på skyldsspørgsmålet, men det har byretten afvist.

I stedet har byretten besluttet at afsætte 26 retsmøder fra januar til april næste år.

Om byrettens planlægning er i orden, skal Østre Landsret nu afgøre. Og mens de involverede venter, skal de 11 altså blive i deres celler.

I alt er 14 mænd tiltalt i sagen. Den handler om drabsforsøg i bandemiljøet. De anklagede tilhører angiveligt Brothas.

/ritzau/