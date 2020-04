Chauffører fanget ved kontrol: Fik kæmpe bøder

En kontrol medførte, at to chauffører og et vognmandsfirma har betalt en samlet bøde på 255.000 kroner.

To rumænske chauffører og en vognmandsvirksomhed har fået en samlet bøde på 255.000 kroner ved Tappernøje på Sydsjælland.

Chaufførerne havde ikke brugt deres førerkort under læsning og losning af vogntoget, hvilket er i strid med loven, og de havde heller ikke overholdt hviletidsreglerne.

Det skriver Midt -og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Det var Tungvognscenter Øst, som udstedte bøden under en kontrol, fremgår det.

Chaufførerne var en 22-årig kvinde samt en 32-årig mand, som fik bøder på 64.500 kroner og 19.000 kroner, der allerede er betalt.

En af chaufførerne måtte også se sin førerret betinget frakendt for kørsel med tunge køretøjer i Danmark i tre år, mens den anden fik en ubetinget frakendelse af førerretten til tunge køretøjer i Danmark i seks måneder.

- Vi vil ikke finde os i, at sikkerheden på de danske veje bliver sat over styr, når chauffører og virksomheder overtræder regler, siger Henrik Fobian, politikommissær fra Tungvognscenter Øst ved Midt -og Vestsjællands Politi.

Vognmandsfirmaet måtte betale 171.500 kroner i bøde for chaufførernes overtrædelser af reglerne.

Der blev fundet "adskillige overtrædelser", da køre -og hviletiderne for chaufførerne blev beregnet.

Hviletiden havde været nede på 4 timer og 50 minutter, selvom ni timers hvil var påkrævet.

Politiet kunne også konkludere, at de selvsamme chauffører i et andet europæisk land for et par måneder siden måtte betale omkring 7000 euro for lignende overtrædelser, beskrives det i meddelelsen.

/ritzau/