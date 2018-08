Chefredaktører sigtes i sag om PET-bog

Chefredaktørerne Christian Jensen og Poul Madsen risikerer at blive straffet for at offentliggøre oplysninger.

Flere journalister sigtes nu i sagen om den kontroversielle og omdiskuterede bog "Syv år for PET".

Blandt andre Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, sigtes for at have brudt et fogedforbud, som var nedlagt mod at gengive oplysninger fra bogen.

Det sker, med henvisning til at Ekstra Bladet bragte oplysninger fra bogen både i den trykte avis og på ekstrabladet.dk, uagtet at Københavns Byret 6. oktober 2016 havde afsagt et midlertidigt fogedforbud.

Chefredaktøren mener imidlertid ikke at have gjort noget forkert.

- Det er helt uberettiget. Vi tog netop hensyn til, at der kunne være detaljer, der kunne være fortrolige, og der var detaljer, vi ikke viderebragte. Derfor er sigtelsen helt uretmæssig, siger Poul Madsen ifølge eb.dk.

Ud over Poul Madsen er også bogens forfatter, Politiken-journalist Morten Skjoldager, blevet sigtet. Det samme er Politikens chefredaktør, Christian Jensen.

Det var da også netop Politiken, der helt så bort fra fogedforbuddet, da den 9. oktober 2016 bragte hele bogens indhold som et særtillæg.

Af den grund er Jensen heller ikke overrasket over sigtelsen.

- Jeg er snarere overrasket over, at jeg først hører noget nu. Det er jo trods alt et år og ti måneder, siden vi udgav bogen, og andre medier omtalte indholdet af den, siger Christian Jensen i en udtalelse til Politiken.

- Som dengang har jeg ikke haft nogen grund til at tro, at der i bogen viderebringes fortrolige oplysninger, da kilden til oplysningerne er den tidligere chef for PET, lyder det videre.

I bogen "Syv år for PET" beretter den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste Jakob Scharf om en række konkrete terrorsager.

Desuden fortæller han om samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester.

Allerede nu står det klart, at han vil blive retsforfulgt for sin medvirken i bogen. Tidligere i år rejste Statsadvokaten i Viborg således tiltale mod Scharf for at have røbet fortrolige oplysninger.

/ritzau/