Christianitter rammes af opholdsforbud i over 100 dage

Igen har Københavns Politi vurderet, at det er nødvendigt at forlænge et opholdsforbud på Christiania.

Siden 7. januar har det hver dag fra klokken 10 om morgenen til midnat været forbudt at tage ophold på en del af Christiania.

Forbuddet er siden blevet forlænget med en uge ad gangen, og onsdag har Københavns Politi valgt at forlænge forbuddet til og med 21. april.

Det oplyser politiet i en meddelelse.

Med forlængelsen kommer forbuddet senere på ugen til at runde 100 dage.

Forbuddet, der gælder i Pusher Street og Green Light District, er iværksat med den forklaring, at politiet vurderer, at det er nødvendigt for at forhindre spredning af smitte med coronavirus.

Opholdsforbuddet betyder, at man ikke må være i det pågældende område mellem klokken 10 og 24. Almindelig færden - herunder gå- og løbeture samt hundeluftning - er dog fortsat tilladt.

Overtræder man opholdsforbuddet, står man til at skulle betale en bøde på 2500 kroner.

/ritzau/