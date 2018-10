Computerspiller udnyttede svage teenagedrenge på nettet

Psykisk syg mand fra Dragør manipulerede drenge, som han mødte på nettet, til at sende sig nøgenbilleder.

En stor gruppe sårbare teenagedrenge er gennem de seneste år blevet snydt og presset til at sende nøgenbilleder og videooptagelser af sig selv til en 35-årig computerspiller fra Dragør.

Manden mødte sine ofre på nettet, og her udgav han sig blandt meget andet for at være millionær, dødeligt syg og en pige ved navn Camilla.

Med tiden opbyggede han en relation til drengene, og herfra begyndte han at sende dem forskellige udfordringer. I flere tilfælde lokkede han teenagerne til at sende billeder og videoer, hvor de optrådte nøgne.

Det fortæller anklager Lene Hjorth, efter at sagen torsdag har været behandlet i Københavns Byret.

- Hvis han godkendte optagelserne, ville drengene få nogle virtuelle gevinster i de computerspil, som de spillede. Hvis de afviste udfordringen, så sluttede venskabet, siger anklageren.

Fænomenet er kendt som grooming. Det dækker over tilfælde, hvor en voksen person opbygger et tillidsforhold til et barn - typisk på nettet eller over mobilen - med henblik på senere at begå overgreb mod barnet.

I den konkrete sag har manden erkendt store dele af det skete. Men han har hævdet, at drengene har medvirket frivilligt. Den udlægning anerkendte Københavns Byret dog ikke.

- De her drenge har været særligt sårbare ofre. Det har været drenge, som har haft svært ved at få venner, og som er blevet mobbet. De har ikke villet miste den her ven, og derfor er de blevet ved med at sende billeder og film. De har følt sig pressede, siger anklager Lene Hjort.

I et tilfælde mødtes manden desuden med en af drengene på et hotel i Aalborg. De to havde sex, og anklagemyndigheden mente egentlig, at der var tale om forsøg på voldtægt. Men retten nøjedes med at dømme den tiltalte for at have betalt en mindreårig for sex.

Den 35-årige, der tidligere er dømt i en lignende sag, er ikke helt normal. Han bor hos forældrene, har svært ved sociale relationer og har en psykiatrisk diagnose. Mentalt beskriver han sig selv som en 15-årig.

Derfor er han heller ikke egnet til almindelig straf.

Københavns Byret har besluttet, at han skal indlægges til behandling på en psykiatrisk afdeling. Foranstaltningen kan højst vare i fem år.

/ritzau/