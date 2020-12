Corona får æren for historisk få dræbte i trafikken i år

Ifølge et estimat vil 155 personer miste livet i trafikken i 2020. Det er det laveste antal omkomne i 90 år.

Både antallet af dræbte og antallet af tilskadekomne på de danske veje ventes at blive usædvanligt lavt i 2020.

Således viser et estimat, der er lavet på baggrund af foreløbige ulykkestal, at 155 personer vil have mistet livet i trafikken, inden året er omme.

Derudover er cirka 2800 trafikanter kommet til skade.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Antallet af trafikdræbte i Danmark har dermed taget et markant dyk i forhold til sidste år, hvor 199 personer mistede livet.

Det hidtil laveste antal trafikdræbte på årsbasis - hvis man ser bort fra tiden før automobilets udbredelse - er fra 2012.

Dengang mistede 167 personer livet.

For at finde tal, der er lavere end tallene for trafikdræbte i år, skal man tilbage til før 1930. Det skriver Vejdirektoratet.

Den positive rekord på vejene kobles sammen med den delvise nedlukning af samfundet på grund af udbruddet af coronavirus.

Som følge af restriktionerne har der ifølge Vejdirektoratet været et stort fald i antallet af personbiler på de danske veje i 2020.

Vejdirektoratets ulykkestal stammer fra politiets indberetninger om ulykker i trafikken. Tallene for 2020 ventes først at være endeligt opgjort i maj 2021.

/ritzau/