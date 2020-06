Cyberkriminelle udnytter coronakrise til at opsnappe kodeord

Kriminelle forsøger at narre sig til kodeord ved at spille på ønske om viden under coronakrisen.

Under coronakrisen har kriminelle forsøgt at udnytte danske internetbrugeres ønske om information til at franarre dem oplysninger. Det kan være NemID-oplysninger og kodeord.

Det skriver Center for Cybersikkerhed (CFCS) i en ny trusselsvurdering ifølge Berlingske.

De kriminelle forsøger at lokke brugere på glatis ved at sende såkaldte phishing-mails.

Det er mails, hvor afsenderen udgiver sig for at være eksempelvis en myndighed. Formålet er at få modtageren til at klikke på et link eller åbne en vedhæftet fil.

- Hackerne forsøger dermed at udnytte danskernes efterspørgsel på viden om Covid-19 og den nuværende sundhedskrise, skriver CFCS i trusselsvurderingen.

- Under Covid-19-pandemien er der blevet oprettet en relativt stor mængde falske hjemmesider, som blandt andet udnyttes af hackere til at forsøge at franarre danske borgere deres NemID-oplysninger og andre loginoplysninger.

De falske hjemmesider bruger ofte navne, der ligner danske myndigheders hjemmesider.

Også de danske mobilbrugere bliver forsøgt narret til at hente skadelige programmer.

Der bliver ifølge trusselsvurderingen oprettet apps og andet, der synes coronarelateret. I virkeligheden er deres formål at stjæle informationer på mobilen.

Center for Cybersikkerhed spår samtidig, at der også vil være cyberkriminelle, der vil forsøge at snyde med de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget for at hjælpe dansk erhvervsliv.

Selv om cyberkriminelle altså ventes at fortsætte med at udnytte coronasituationen, ændrer det ikke ved det samlede trusselsbillede.

Det skyldes, at coronakrisen i højere grad har taget over fra andre opfindsomme forsøg på at narre oplysninger ud af danskerne.

Den overordnede trussel fra cyberkriminalitet vurderes fortsat at være "meget høj".

- Truslen er rettet mod alle, hedder det i den årlige vurdering.

/ritzau/