Cykeltyv efterlod cykel på Storebæltsbroen

En forladt cykel på Storebæltsbroen udløste en større eftersøgning. Den blev formentlig efterladt af cykeltyv.

Den person, som søndag efterlod en cykel på lavbroen over Storebælt, er efter alt at dømme i god behold.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik meldingen om den efterladte cykel søndag aften klokken 22.43. Myndighederne frygtede, at cyklisten var sprunget eller faldet i vandet, og en større eftersøgning med helikopter, dykkere og hundepatruljer blev sat i værk.

Tirsdag har to personer så henvendt sig til politiet. De har fortalt, at de søndag aften samlede en udenlandsk mand - formentlig en tysker - op på lavbroen.

De undrede sig over, at manden gik på broen. De tilbød ham et lift og kørte ham til København.

- Fyns Politi afblæser på den baggrund efterlysningen, da det vurderes, at den udenlandske mand er den pågældende cyklist, lyder det i pressemeddelelsen.

Cyklen viste sig i øvrigt at være stjålet i Odense i weekenden. Den er nu blevet genforenet med sin ejer.

- Vi er selvfølgelig glade for, at cyklisten lader til at være ok og hverken ser ud til at være sprunget eller faldet i vandet, udtaler vagtchef Hans Jørgen Larsen i pressemeddelelsen.

- Og så er det jo en ekstra bonus, at den røde cykel kommer tilbage til sin rette ejer igen.

/ritzau/