Danmark har udleveret terrordømt syrienskriger til Finland

26-årig finne blev sidste år idømt fire års fængsel for at tilslutte sig IS. Nu er han udleveret til Finland.

En finsk mand, der sidste år blev dømt for terror ved en dansk domstol, er blevet udleveret til Finland.

Det rapporterer den finske tv-kanal Yle, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Den nu 26-årige mand blev i marts 2018 idømt fire års fængsel af Retten i Esbjerg. Han fik desuden en udvisningsdom for at have tilsluttet sig Islamisk Stat og have medvirket til at opretholde og bevare IS' position i Syrien.

Han var også tiltalt for at have modtaget terrortræning af IS. Men det forhold blev han frifundet for.

Sagen mod den finske mand var en af de 14 sager, som anklagemyndigheden sidste år rejste mod unge, der skulle være rejst til Syrien for at tilslutte sig IS.

Den 26-årige finnes advokat, Mette Grith Stage, oplyser til Yle, at Danmark har udleveret manden for en flere måneder siden.

Det er sket efter forespørgsel fra manden selv, da han ikke har nogen tilknytning til Danmark.

Den terrordømte har befundet sig i Syrien mellem 2013 og 2015.

Manden, der har somaliske rødder, er født i Finland og flyttede til Storbritannien som 13-årig.

Under retsmøderne har manden selv forklaret, at han som 17-årig i Storbritannien begyndte at praktisere islam.

I den periode havde han en masse problemer derhjemme og endte med at stikke af hjemmefra og vende sig yderligere mod islam.

I Storbritannien skal han ifølge TT have været i samme omgangskreds som den mand, der begik et angreb mod en Ariana Grande-koncert i Manchester i maj 2017.

Ifølge TV2 er udleveringen historisk i Finland. For det er første gang, at en terrordømt finsk statsborger bliver udleveret til afsoning i hjemlandet.

Ifølge Yle kan en sådan udlevering lade sig gøre, når både det land, der udleverer den dømte, og det land, der modtager den dømte, har godkendt ønsket om overflytning.

/ritzau/