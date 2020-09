Danmark taber menneskerettighedssag om bæltefiksering

Mand var bæltefikseret i næsten 23 timer, og det er et brud på menneskerettighedskonventionens artikel 3.

Danmark har tirsdag tabt en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om langvarig bæltefiksering.

En psykiatrisk patient var i forbindelse med en indlæggelse fikseret i næsten 23 timer.

Et enigt dommerpanel ved domstolen i Strasbourg slår fast, at det var et brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3.

Den handler om forbud mod umenneskelig eller nedværdigende behandling.

Begge parter i sagen har tre måneder til at vurdere, om de vil appellere dommen til domstolens øvre kammer.

/ritzau/