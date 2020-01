Dansk dommer går i demonstration mod polsk retsreform

Europæiske dommere demonstrerer lørdag i Warszawa som en reaktion på den polske regerings stramme kurs.

En ny lov i Polen er endnu et eksempel på, hvordan regeringen forsøger at lukke munden på landets dommere og give sig selv fuld kontrol over retssystemet.

Det mener EAJ, den europæiske dommerforening, der lørdag afholder en demonstration i Warszawa i solidaritet med de polske kolleger.

- Det er jo helt forrykt, siger danske Mikael Sjöberg om situationen i Polen.

Sjöberg er en af foreningens vicepræsidenter, og han drager selv til den polske hovedstad for at deltage i demonstrationen.

- Regeringen vil have fuld kontrol over retssystemet, og det strider fuldstændig mod principperne for en retsstat, og hvad EU står for.

Mikael Sjöberg er desuden dommer i Østre Landsret samt formand for Den Danske Dommerforening.

Polens parlament vedtog kort før jul en kontroversiel lov, der strammer grebet yderligere om domstolene og skaber bekymring i EU.

Loven giver den polske regering mulighed for at fyre eller straffe dommere, hvis deres domme går imod regeringens ønsker om reformer og lovgivning.

Ifølge det regerende konservative parti er loven nødvendig for at undgå et juridisk kaos, mens oppositionen kalder loven en trussel mod retssikkerheden.

Det skete, blot få timer efter at EU-Kommissionen havde opfordret Polen til at droppe lovforslaget, indtil loven var blevet vurderet af internationale eksperter.

- Hen over julen havde vi tæt kontakt i foreningen og med vores kolleger i Polen. Og så fandt vi ud af, at vi skulle arrangere den her demonstration, hvor vi kommer til at gå gennem Warszawas gader, fortæller Mikael Sjöberg.

Ved lørdagens demonstration kommer dommere fra flere end 25 forskellige europæiske lande til at deltage. Med polakkerne bliver de flere hundrede, lyder det fra Sjöberg.

- Vores polske kolleger skriver bannere, hvor der blandt andet kommer til at stå "danske dommere støtter den polske retsstat".

Spørgsmålet er så, om en demonstrationen fra en række europæiske dommere kommer til at rykke noget.

- Jeg håber det. Jeg har forestået fra flere kilder, at det formentlig er noget, der vil irritere den polske regering. Det er første gang, at udenlandske dommere dukker op.

- Men der skal meget mere til - blandt andet fra vores egen regering.

/ritzau/