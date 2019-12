Dansk kvinde omkommet i trafikulykke i Malaga

Flere personer kom til skade, mens en 54-årig kvinde mistede livet i en trafikulykke mellem to personbiler.

En 54-årig dansk kvinde har mistet livet i en trafikulykke i Malaga i Spanien. Hendes 53-årige danske mand blev kvæstet i ulykken, mens også en 19-årig dansk kvinde kom til skade.

Det skriver det dansksprogede netmedie Spanien i Dag.

Parret er ifølge mediet bosiddende i området, hvor ulykken skete.

I alt fire personer blev kvæstet, da to personbiler søndag aften kørte frontalt sammen. Guardia Civil bekræfter over for Spanien i Dag, at de tre danske statsborgere sad i den ene bil, mens to finner sad i den anden.

Ulykken skete nær byen Coín, der ligger cirka 30 kilometer nord for Marbella.

Den 54-årige kvinde sad på bilens passagersæde foran, mens manden førte bilen. Den 19-årige kvinde sad på bagsædet.

Både manden og den unge kvinde blev kvæstet.

Også de to finske statsborgere kom til skade, men der er ifølge Spanien i Dags oplysninger ikke tale om alvorlige kvæstelser.

Alle de involverede personer blev i ambulancer kørt til et hospital i Marbella.

Ulykken skete nær en rundkørsel, men politiet i Malaga arbejder fortsat på at klarlægge omstændighederne ved kollisionen.

/ritzau/