Dansk mand dræbt mod træ i skiulykke i Østrig

Mand blev fløjet med helikopter til hospital efter skiulykke, men døde dagen efter af sine kvæstelser.

En 51-årig dansk mand afgik i sidste uge ved døden efter en alvorlig skiulykke i Østrig. Ulykken skete i et skiområdet Ski Juwel Wildschönau Alpbachtal. Området ligger mellem Innsbruck og Kitzbühel.

Politiet i Tirol oplyser ifølge mediet Tiroler Tageszeitung, at manden kort før klokken 09 torsdag morgen af ukendte årsager kørte af pisten, hvor han ramte et træ.

Efter at have modtaget livreddende førstehjælp på ulykkesstedet, blev manden med en helikopter fløjet til et hospital i Innsbruck. Her afgik han fredag ved døden på grund af sine kvæstelser.

Over for B.T. oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice, at den dansk statsborger er omkommet i Østrig, og at de pårørende er blevet underrettet.

Borgerservice må på grund af reglerne om tavshedspligt ikke oplyse yderligere om ulykken.

/ritzau/