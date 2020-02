Dansk mand og russisk kvinde er fundet døde i Italien

Politiet arbejder ud fra en teori om, at den 39-årige mand har dræbt sin kone og derefter taget sit eget liv.

Naboer til en 39-årig dansk mand og hans 32-årige russiske hustru alarmerede torsdag morgen politiet, da de hørte råb om hjælp fra parrets fælles lejlighed i den italienske by Piossasco.

Efterfølgende blev begge fundet døde i hjemmet.

Det skriver flere italienske medier - herunder La Repubblica - ifølge Ekstra Bladet.

Udenrigsministeriet oplyser overfor Ekstra Bladet, at man arbejder på at få oplysningerne fra de italienske medier bekræftet af de lokale myndigheder.

Politiet i Italien efterforsker sagen ud fra en teori om, at manden har dræbt sin hustru for derefter at begå selvmord.

Piossasco ligger 20 kilometer sydvest for Torino.

/ritzau/