Dansk pennestrøg har luget ud i kriminelle fra øst

Langt færre georgiere sigtes for kriminalitet i Danmark, efter at det er gjort lettere at afvise asylansøgere.

Med en enkelt krusedulle på et stykke papir er det lykkedes at nedbringe antallet af indbrud og butikstyverier begået af georgiere i Danmark markant.

Borgere fra den tidligere sovjetrepublik vakte sidste år opsigt, da de pludselig blev den tredjestørste gruppe i det danske asylsystem med mere end 400 individuelle ansøgninger om asyl.

Erfaringer fra blandt andet Tyskland og Sverige viste, at mange af georgierne misbrugte asylsystemet til at vinde mere tid i EU-landene - tid, som nogle brugte til at begå forskellige former for tyveri.

Med de erfaringer in mente satte de danske myndigheder i november Georgien på en liste over sikre lande, hvorfra asylansøgninger nu kan afvises med det samme som "åbenbart grundløse".

Det betyder, at hvor behandlingen af en asylansøgning før tog adskillige måneder, så kan det i dag typisk gøres på under en uge.

Og effekten er ikke udeblevet: Antallet af asylansøgninger fra georgiere er styrtdykket fra godt 400 sidste år til kun fire de seneste tre måneder, viser de nyeste tal fra Udlændingestyrelsen.

Sideløbende viser et datatræk fra Rigspolitiet, at gruppens kriminalitet er faldet fra 214 sigtelser i sidste halvår af 2018 til 65 sigtelser hidtil i år.

På den georgiske ambassade i København er udviklingen sød musik i ørerne på ambassadør Gigi Gigiadze.

Han har i flere år forsøgt at få de danske udlændingemyndigheder til at sætte Georgien på listen over sikre oprindelseslande.

- Det her viser bare, at det var en klog beslutning, som skulle være taget for længe siden. Langt størstedelen af de georgiere, der har søgt om asyl, har absolut ingen grund haft til det, siger han.

Spørgsmål: Hvorfor er det vigtigt for dig at begrænse dine landsmænds adgang til at søge om asyl?

- Vi har nogle borgere, som har misbrugt asylsystemet, og nogle af dem har gjort det med henblik på at begå kriminalitet. Det har været med til at sætte landet i dårligt lys, og derfor er det vigtigt, at Georgien er blevet anerkendt som et sikkert oprindelsesland.

/ritzau/