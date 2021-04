Dansk Reklame Film anmeldte svindel - skal selv for retten

Onsdag begynder en retssag mod Dansk Reklame Film og tre personer, der anklages for at svindle kunder.

Dansk Reklame Film gik i 2018 til politiet med en mistanke om, at kunder var blevet snydt for millioner.

Men når retssagen onsdag begynder i Retten på Frederiksberg, er Dansk Reklame Film også selv på anklagebænken.

- Det sender det fuldstændigt forkerte signal, siger selskabets bestyrelsesformand, Erik Kongsvik-Ibsen.

- Vi har gjort alt i vores magt for at rydde op. Vi har betalt kunderne, hvad de har krav på og har anmeldt det til politiet. Sagen var aldrig kommet frem, hvis vi ikke var kommet med den, siger han.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) har tiltalt selskabet for groft bedrageri for 91 millioner kroner. Desuden er tre personer tiltalt. De er beskyttet af et navneforbud og nægter sig skyldige.

Den påståede svindel skal være sket igennem fire et halvt år. Data om antallet af biografgæster, som så reklamerne, blev bevidst manipuleret og skruet for højt op, hævdes det i anklageskriftet.

Dermed blev kunderne overfaktureret og kom til at betale mere, end de skulle, fremgår det.

I tiltalen hedder det, at selskabet som såkaldt juridisk person er "ansvarlig for", hvad der foregik, og dermed har begået bedrageri. Dansk Reklame Film nægter sig skyldig.

- Det (den påståede svindel, red.) er blevet holdt skjult af nogle få medarbejdere, siger Erik Kongsvik-Ibsen.

Dansk Reklame Film A/S, som ejes af Nordisk Film, har betalt i alt 95 millioner kroner til kunderne som kompensation.

Samlet set står selskabet tilbage med et tocifret milliontab, fortæller Erik Kongsvik-Ibsen.

- Da vi har kompenseret kunderne, har vi netop betalt alle pengene tilbage, så der i alle årene er et underskud i selskabet. Det er af en størrelse, hvor vi er nødt til at låne penge af vores ejere for at dække det, siger han.

Han fortæller også, at metoden for at opgøre reklameseerne er lavet om, så kunderne ikke snydes igen.

- Nu afregner vi direkte på faktiske billetter fra hver enkelt forestilling, siger Erik Kongsvik-Ibsen.

To af de tre personer, der er tiltalt i sagen, anklages for bedrageri for 91 millioner kroner, mens beløbet for den sidstes vedkommende er 75 millioner kroner.

Hvis de dømmes, risikerer de fængsel, mens selskabet kan få en bødestraf. Sagen er sat til at vare seks dage.

