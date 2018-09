Danske Beredskaber: Vi har brug for handling fra politikerne

Brandsikkerhed er utrolig vigtigt, og derfor er der brug for handling, mener Danske Beredskaber.

Det er vigtigt, at det ikke bare bliver ved snakken, når transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) vil forbedre brandsikkerheden i alle kommuner.

Det mener Danske Beredskaber, efter at Ole Birk Olesen tirsdag var kaldt i samråd om en sag, hvor tre ældre kvinder mistede livet i en brand på et plejecenter i Norddjurs Kommune.

På samrådet fortalte ministeren, at han vil skabe et overblik over situationen og blandt andet sende et såkaldt hyrdebrev til de kommunale institutioner for at sikre brandsikkerheden.

Men allerede i 2015 udsendte ministeriet et lignende brev til kommunerne, og det får Danske Beredskaber til at understrege vigtigheden af, at der sker noget denne her gang.

- Hvis der virkelig skal ske noget, er der behov for, at der kommer noget handling. For brandsikkerheden er utrolig vigtig, siger Jacob Christensen, der blandt andet er tovholder for Danske Beredskabers Netværk Forebyggelse, i en pressemeddelelse.

På samrådet fremlagde Ole Birk Olesen en undersøgelse, der konkluderer, at sikkerheden ikke var i top på plejecentret i Norddjurs Kommune.

Kommunen havde tilsyneladende fået dispensation fra nogle af brandsikkerhedsreglerne, da den lå ved siden af en brandstation.

Men Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, undrer sig over, at bygninger i dag kun skal leve op til de krav, der var, da de blev bygget.

- Det kan undre, at et plejehjem fra starten af 1970'erne blot skal leve op til de krav, der var dengang, det blev bygget, siger han.

Derfor opfordrer Danske Beredskaber politikerne til at overveje, om ældre bygninger i højere grad skal leve op til nye og bedre krav.

/ritzau/