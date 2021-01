Danske brandfolk melder om roligste nytårsdøgn i flere år

I løbet af nytårsdøgnet har der været tre fyrværkeriangreb mod brandfolk, oplyser Danske Beredskaber.

Nytårsaften og -nat har været forholdsvis rolig for landets kommunale beredskaber, der har rykket ud 389 gange.

Det viser en opgørelse, som Danske Beredskaber har udsendt tidligt fredag morgen i en pressemeddelelse.

Udrykninger er sket mellem middagstid nytårsaftensdag og klokken 04.00 om morgenen 1. januar.

Ifølge Danske Beredskaber har de 1800 brandfolk, der har været på arbejde i løbet af nytårsdøgnet, haft "det roligste nytårsdøgn i mange år".

Til sammenligning har de kommunale redningsberedskaber de seneste fire år i gennemsnit haft 507 udrykninger i nytårsdøgnet.

- Vi plejer som tommelfingerregel at sige, at redningsberedskaberne rykker ud 400 gange på en "normal" nytårsaften og -nat.

- I år har derfor været tættere på normalbilledet, end vi har oplevet de foregående fire år, og det er naturligvis meget positivt, siger Isabel Brylov, der er organisationskonsulent hos Danske Beredskaber.

Isabel Brylov har ikke umiddelbart et bud på, om de færre udrykning skyldes coronapandemien eller det faktum, at flere har holdt nytår hjemme i år.

- De opgaver, redningsberedskaberne har haft i nytårsdøgnet, har varieret fra bygningsbrande til mindre naturbrande, og som det typisk er nytårsaften, er det fyrværkeri, der relaterer sig til de fleste indsatser, siger Isabel Brylov.

I løbet af nytårsdøgnet har der i år været tre fyrværkeriangreb mod brandfolk. Til sammenligning blev brandfolk angrebet med fyrværkeri 17 gange i løbet af nytårsdøgnet sidste år.

- Det går i den rigtige retning. Vi ville selvfølgelig helst, at der ikke var nogle fyrværkeriangreb mod brandfolk overhovedet, men det er positivt, at beredskaberne i de fleste tilfælde kan få lov til at skabe tryghed og passe deres arbejde, siger Isabel Brylov.

