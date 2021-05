Dansker tiltalt - nægter drab på turist for 34 år siden

Byretten i Turku indleder mandag usædvanlig sag. Under rejse til spejderlejr skal dansker have begået drab.

En færge, der sejlede med turister mellem Sverige og Finland, blev modtaget af politiet, da den om morgenen 28. juli 1987 lagde til kaj i Turku.

Skibet "Viking Sally" var blevet gerningssted for en brutal og blodig forbrydelse.

Nær helikopterdækket på færgen havde et ungt tysk par under turen fra Stockholm lagt til sig til at sove.

Klaus Schelkle og hans veninde var på Interrail og havde ikke råd til en kahyt.

De to blev fundet ilde tilredte ved deres soveposer. Der var blod over det hele. En helikopter blev tilkaldt og bragte ofrene til sygehuset, og her blev Klaus Schelkle erklæret død. Han, der var i lære som mekaniker, blev 20 år.

Nu, næsten 34 år senere, stilles en dansk mand for retten i Turku. Tiltalen gælder drab og drabsforsøg, men han nægter sig skyldig. Mandag afvikles første retsmøde.

Dengang i 1987 var han 18 år og var på vej til en spejderlejr i Finland.

Samtlige 1400 passagerer forsøgte de finske politifolk at fotografere, og en del blev udtaget til nærmere afhøring, har det finske medie Yle rapporteret om efterforskningen.

Danskeren var dengang et vigtigt vidne. Det var ham, der havde fundet det tyske par.

Schelkles kæreste kunne intet huske fra overfaldet, da hun senere blev afhørt af tysk og finsk politi.

En plastikpose med tøj blev fundet af et par fiskere på en ø på skibets rute gennem skærgården, har det finske medie Yle oplyst. Efterforskningen tydede på, at materialet stammede fra skibet, men det gav ikke umiddelbart et gennembrud.

Først mange år senere - i 2016 - kom der nye oplysninger i sagen. Ekstra Bladet har rapporteret, at danskeren skrev et brev til politi og anklagemyndighed, hvori han beskrev sig selv som en tikkende bombe.

Danskeren blev dømt blandt andet for trusler mod en kvinde. "Du har ret jeg kan være ond for jeg har slået IHJEL TO gange før", skrev han blandt andet ifølge dagbladet B.T.

Han er straffet adskillige gange. I alt er det blevet til næsten 20 års fængsel for røveri, vold og trusler, har Ekstra Bladet og B.T. berettet.

Han er på fri fod, men har erklæret sig villig til at rejse til Turku, hvor sagen behandles af Egentliga Finlands Tingsrätt. Her forsvares han af både en finsk og en dansk advokat.

Anklagen bygger først og fremmest på indicier, har Yle oplyst. Nye tekniske beviser fra gerningsstedet er det ikke muligt at skaffe. Færgen ændrede senere navn til "Estonia" og sank i 1994 i et forlis, som kostede 852 mennesker livet.

I Finland har hverken efterforskningsleder Veli-Matti Soikkeli eller distriktsanklager Kai Selander udtalt sig om sagens detaljer.

Men i forbindelse med mandagens retsmøde ventes det, at skriftlige indlæg fra anklagemyndigheden og forsvaret vil blive frigivet.

Efter planen finder det sidste retsmøde sted fredag. Dommen afsiges på et senere tidspunkt.

/ritzau/