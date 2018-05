To danskere er frifundet for menneskesmugling på Lesbos

Salam Aldeen og Mohammed El-Abbassi blev i 2016 anholdt for menneskesmugling. Nu er de frifundet.

To danskere er blevet frikendt for anklager om menneskesmugling på den græske ø Lesbos.

Det oplyser advokat Knud Foldschack, der repræsenterer den ene dansker, Mohammed El-Abbassi.

- Det er fantastisk, selv om det har været en meget speciel retssag, siger advokaten, der har overværet den græske retssag mandag:

- Det er for dem personligt utroligt vigtigt. De har været under et stort pres. Derfor er der stor glæde, men det er også en stor glæde, at vi har fået en dom, som fastslår, at det er okay at hjælpe, hvis folk er i nød.

Mohammed El-Abbassi var i 2016 sammen med Salam Aldeen på den græske ø Lesbos. Her arbejdede de for organisationen Team Humanity, som Salam Aldeen var med til at stifte i 2015.

En januarnat i 2016 sejlede de ud fra Lesbos, da de havde fået nys om, at en båd med flygtninge var ved at kæntre. Derfor sejlede de midt om natten ud for at hjælpe dem, har Mohammed El-Abbassi forklaret.

Han har fortalt, at de flere gange var i kontakt med den græske kystvagt, som ikke kom for at hjælpe. Efter noget tid fik de en melding om, at flygtningene var reddet af nogle andre, og de sejlede tilbage.

Det endte dog galt for dem, da de blev anholdt af kystvagten og sigtet for menneskesmugling. Efter nogle dage i fængsel blev de løsladt mod kaution - dog blev Salam Aldeen nægtet udrejse af Grækenland.

Mohammed El-Abbassi rejste fredag tilbage til Lesbos for at komme i retten, og han var nervøs for udfaldet.

- Anholdelsen har været så idiotisk, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er så uretfærdigt og kynisk at anholde sådan nogle som os.

- Vi prøver bare at gøre verden til et bedre sted, sagde han inden mandagens retsmøde.

Han fortalte, at danskerne kunne bevise, at de aldrig var i tyrkisk farvand - og dermed ikke hjalp flygtninge med at krydse grænsen fra Tyrkiet til Grækenland.

Foruden de to danskere var tre spanske brandmænd tiltalt i sagen. De blev ligeledes frifundet, oplyser Foldschack.

Ifølge advokaten er det ikke muligt for den græske anklagemyndighed at anke sagen. Han har ikke haft stor tiltro til retssikkerheden i landet.

- Det er ikke retssikkerheden, der har været i højsædet. Der har været flere sager på én gang, problemer med oversættelser og problemer med dommerne, som spiste frokost og drak kaffe med anklageren i pausen, siger advokaten.

