Danskere i lørdagssolen giver ikke anledning til bøder

Der har lørdag ikke været store udfordringer med mange samlet, lyder det fra flere politikredse.

I det store og hele har folk lørdag været gode til at holde afstand, og det har ikke været nødvendigt med mere end anvisninger.

Sådan lyder meldingen fra flere politikredse efter klokken 13.

Østjyllands Politi har kort før klokken 13 lagt et billede ud fra Ingerslevs Boulevard, hvor der er for mange mennesker. Desuden er der meldinger om for mange ved Mega Syd, plantemarkeder og Marselisborg Lystbådehavn.

Men ifølge vagtchefen hos Østjyllands Politi er der lørdag endnu ikke givet bøder.

- På Ingerslevs Boulevard er der fin afstand, men der kan være nogle steder, hvor der er tendens til, at man klumper sammen.

- Så er det der, at vi vejleder og siger, at de skal holde afstand. Det vi får tilbage fra patruljerne er, at folk er lydhøre, siger vagtchefen.

På grund af risikoen for smitte med coronavirus er der et forbud mod at samles mere end ti personer. Ellers kan det udløse en bøde.

I Nordjyllands Politi lyder meldingen, at der ikke er problemer med, at folk ikke holder afstand. Dog har politiet bedt folk i Skagen om at holde mere afstand.

Det har derfor ikke været nødvendigt at være fremme med bødeblokken, lyder det.

Også hos Københavns Vestegns Politi, Midt- og Vestsjællands Politi, Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi samt på Fyn lyder det, at der ikke er problemer med, at folk samles for mange.

Mens det ikke umiddelbart har været nødvendigt for politiet at finde bødeblokken frem lørdag formiddag, så har rigspolitichef Thorkild Fogde i et interview med TV2 strammet retorikken.

Det sker, efter at der torsdag blandt andet var mange samlet på Islands Brygge i København.

- Situationen på Islands Brygge gled politiet af hænde torsdag aften. Det gik på en måde, som ikke er tilfredsstillende og som politiet ikke kan være tjent med.

- Nu tager vi de nye forbudsværktøjer i brug, og vi kommer også til at operere med mere straf, vi kommer til at gå tættere på i forhold til at give bøder, siger rigspolitichefen til TV2.

/ritzau/