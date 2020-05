Danskere på vej hjem skaber coronakø på Øresund

På Øresundsbroen sidder hundredvis af bilister i kø, fordi mange er på vej hjem.

Københavns Politi oplyser, at der søndag er sendt ekstra mandskab ud til Øresundsbroen, hvor bilister holder i kilometerlang kø for at komme ind i Danmark.

- Der er en forholdsvis lang kø, formentlig fordi folk er på vej hjem fra kristihimmelfartsferie, siger Jess Foldager, der er vagtchef hos Københavns Politi.

Til det svenske nyhedsbureau TT siger trafikchef på Øresundsbroen Johan Borglin, at der er omkring seks kilometer kø.

Køen skyldes, at de danske grænser på grund af coronasituationen er lukkede for udlændinge, som ikke har et anerkendelsesværdigt formål med at rejse ind i Danmark.

- Der er sendt ekstra personale ud, men det vil jo under alle omstændigheder tage noget tid. Der skal forevises noget dokumentation, og der skal måske spørges ind til om, man har et anerkendelsesværdigt formål med at indrejse, siger Jess Voldager, til Ritzau.

Til TT fortæller Johan Borglin, at i omegnen af 700 biler har passeret broen per time i løbet af eftermiddagen. Ifølge ham skal man regne med at sidde en time i kø.

Danmark lukkede sine grænser delvist den 14. marts, så det udelukkende var danske statsborgere og udlændinge med opholdstilladelse eller et såkaldt anerkendelsværdigt formål, der måtte rejse ind i landet.

/ritzau/