Danskere tilbageholdt i Norge med sjældne sommerfugle

To danske mænd blev mandag afsløret med 35-40 sjældne og udrydningstruede sommerfugle i det sydlige Norge.

Det skriver TV2.

Det lokale politi i området Gjendebu ved Jotunheimen havde fået et tip om, at de to danskere gik rundt i fjeldet og fangede sjældne sommerfugle. Det viste sig at være rigtigt, da mændene var i besiddelse af 35-40 apollosommerfugle.

Norsk politi bekræfter over for TV2, at man har afhørt to danske mænd. De er ikke længere i politiets varetægt, men kan forvente en form for strafreaktion.

Det vides ikke, hvad de danske mænd havde til hensigt at gøre med de indfangede sommerfugle, men lige præcis den norske underart af apollosommerfuglen er uhyre sjælden.

Det fortæller seniorbiolog Thor Hjarsen fra WWF Verdensnaturfonden.

- At indfange 35 til 40 af denne sjældne type sommerfugl tyder på en mere end almindelig interesse for sommerfuglene, siger han til TV2.

I sommerfuglemiljøet ved alle, at der er tale om en "meget sjælden ikonisk og fredet" art.

Thor Hjarsen har ifølge TV2 gennem norske sommerfugleentusiaster ladet sig fortælle, at samlere vil betale op til 1000 kroner for en enkelt apollosommerfugl fra Norge.

Hvis de to mænd var rejst til Danmark med sommerfuglene, ville det have udløst en klækkelig bøde.

Arten er på Miljøstyrelsens liste over "dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse", skriver TV2.

Apollosommerfuglen er også beskyttet i Washington-konventionen, der har til hensigt at forhindre international handel med udrydningstruede dyr og planter.

