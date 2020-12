Datter tvinges til at vidne mod forældre i genopdragelsessag

Hun udeblev fra det første retsmøde og frabad sig at afgive forklaring mandag, men nu er hun blevet tvunget.

En 17-årig pige nægtede mandag at vidne mod sine forældre i Retten i Lyngby. Forældrene er blandt andet tiltalt for at have sendt hende og hendes bror på genopdragelse i Somalia.

Retsplejeloven siger, at nærtstående familiemedlemmer til en tiltalt i udgangspunktet ikke har pligt til at vidne mod den tiltalte.

Men vidne, det skal hun.

Retten har nemlig efter begæring fra anklageren pålagt pigen at afgive forklaring.

Pigen skulle have vidnet i fredags, men udeblev fra retsmødet. Ekstra Bladet har skrevet, at pigen blev væk, fordi hun troede, at sagen mod forældrene så ville blive droppet. Forældrene risikere både fængsel og udvisning.

Pigen har også frafaldet et erstatningskrav mod sine forældre.

Ved mandagens retsmøde argumenterede anklageren for, at pigens vidneforklaring er afgørende for sagens udfald.

Det synspunkt delte retten, hvorfor pigen blev pålagt at afgive sin forklaring for retten. Retten besluttede dog, at pigens forklaring skulle afgives for lukkede døre af hensyn til hendes sikkerhed.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at faren igennem flere år har slået pigen med en metalstang og en træstok.

Anklagemyndigheden mener desuden, at han den 19. maj 2018 mod sin datters vilje barberede hendes taljelange hår af, hvorefter moderen fotograferede kronragningen.

Den 12. juli tog faren pigen og hendes storebror med til Somalia.

Her mener anklagemyndigheden, at han skulle have sendt dem i genopdragelseslejr.

En veninde til pigen har forklaret i retten, at hun i lang tid ikke kunne få kontakt til pigen i. Pigens familie havde fortalt veninden, at pigen havde været involveret i en ulykke og lå i koma.

Da veninden i efteråret 2018 endelig formåede at få kontakt til pigen, fortalte pigen hende, at hendes pas og mobiltelefon var blevet låst væk, og at hun ikke måtte rejse hjem til Danmark.

Hun fortalte, at hun gik i koranskole og skulle lære arabisk.

Den 1. marts 2019 sendte pigen en lydbesked på Facebook til sin veninde.

- Jeg har aldrig ligget i koma. Min far efterlod mig og min bror i Somalia. Jeg vil gerne hjem og gå i gymnasiet. Min far har været hård ved mig i flere år. Jeg vil ikke starte en sag op mod ham, jeg vil bare tilbage.

- Vi bor langt væk fra lufthavnen. Jeg håber virkelig, I kan hente os. Ikke sig til ham, at jeg har haft kontakt til mine veninder eller kommunen, lød beskeden.

Derfra lykkedes det kommunen og Udenrigsministeriet at få flyttet pigen til et sikkert sted. Den 19. maj vendte pigen tilbage til Danmark.

Sagen forventes afsluttet den 4. januar.

/ritzau/