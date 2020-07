De første sager om brud på coronaforbud kommer nu i retten

Flere, som er sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet, vil ikke betale bøde og går i retten med sagen.

Flere end 1000 gange har politiet rejst sigtelse for overtrædelse af det forsamlingsforbud, som blev indført 18. marts, og som i begyndelsen også forbød restauranter, caféer og andre at holde åbent for gæster.

Og nu kommer de første sager for retten. Onsdag skal indehaveren af en vandpibecafé i Høng på Vestsjælland møde i Retten i Holbæk, fordi han har afvist at betale en bøde på 5000 kroner.

I den kommende uge venter sager i både Odense og Herning.

- Det er i hvert fald i vores kreds i de første sager, som bliver indbragt for retten. Der har været andre sager, hvor de sigtede har modtaget et bødeforlæg, som de har valgt at betale, fortæller Ann-Sophie Serring fra anklagemyndigheden hos Fyns Politi.

Straffeprocessen i sager om overtrædelse af forsamlingsforbuddet foregår på samme måde som mindre trafikforseelser. Det starter med en sigtelse rejst af politiet. Den bliver så vurderet af anklagemyndigheden.

Mener anklageren, at der er hold i sigtelsen, vil der blive sendt et bødeforlæg til den sigtede. Vedkommende kan ved at betale bøden få sagen afgjort uden at skulle i retten.

Men nægter den sigtede sig skyldig, og vil han eller hun ikke betale bøden, så bliver det op til en dommer at vurdere, om der nu vitterligt også har været tale om en overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Blandt de første sager er også en sag fra Herning. Den kommer for retten mandag i den kommende uge og har været omtalt i den lokale presse.

I sagen blev beværtningen Petit Bar i Bredgade sigtet for at betjene gæster trods forbuddet mod at holde åbent.

Ejerne af værtshuset bedyrede over for Herning Folkeblad, at der er alene var tale om et besøg af forretningsmæssig karakter. To personer var på stedet for at give juridisk bistand i forbindelse med en sag om opsigelse.

Forsamlingsforbuddet, som i begyndelsen gjaldt forsamlinger på flere end ti personer, er siden lempet flere gange. I øjeblikket er grænsen 100 personer.

/ritzau/