Deltagere i stor piratfest stak af ved synet af politiet

33-årig er sigtet for at stå bag en fest i København, som politiet stoppede natten til søndag efter et tip.

En såkaldt piratfest i København med flere hundrede deltagere er blevet stoppet af politiet natten til søndag.

Det oplyser vagtchef Kristian Rodin fra Københavns Politi.

- Vi fik et tip om en større fest i en hal i Sydhavnen. Da vi kommer derud klokken 00.54, er der anslået mellem 200 og 300 deltagere og et kæmpe musikanlæg, siger han.

Ifølge nye retningslinjer udstukket af regeringen er forsamlinger på over 50 personer forbudt.

- Da det går op for folk, at politiet er ankommet til hallen, stikker de af i alle retninger. Både til fods og på cykler, så ingen af gæsterne er blevet sigtet eller anholdt, oplyser han.

Den formodede arrangør af festen, en 33-årig mand, er sigtet for overtrædelse af restaurationsloven.

- Vi lukkede festen og konfiskerede desuden udstyr som en mixerpult, højttalere og musikanlæg, siger vagtchefen.

Der blev også solgt alkohol til festen, som ifølge politiet var blevet annonceret på Facebook.

- Vi skal nu undersøge, hvem der står bag salget af alkohol og hvilke personer, der har været involveret i arrangementet. Deriblandt udlejningen af hallen, siger vagtchefen.

- Det er selvfølgelig foruroligende, at så mange unge mennesker er samlet, når de udmærket er klar over, at man skal holde afstand, og at der er et forsamlingsforbud på 50.

/ritzau/