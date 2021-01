Dement mand med corona er gået fra plejehjem i Brøndby

En ældre mand er fredag gået fra et plejehjem i Brøndby. Manden er smittet med corona.

Københavns Vestegns Politi leder efter en dement coronasmittet mand, som er gået fra et plejehjem i Brøndby nytårsmorgen.

Det drejer sig om Kjeld på 80 år - politiet oplyser ikke hans efternavn - som forlod Gildhøjhjemmet på Brøndby Møllevej fredag morgen.

Kjeld beskrives som 80 år, 180 centimeter høj, almindelig af bygning, gråt hår, iført ternet kasket, lys langærmet bluse og kondisko. Derudover bar han muligvis en lys jakke.

Politiet opfordrer til, at man kontakter politiets vagtcentral, hvis man ser den ældre mand.

- Vi oplyser, at han er smittet, så folk har mulighed for at holde afstand, hvis de ser ham. Man kunne jo godt i bedste mening finde på at tage ham på skulderen eller i hånden. I stedet bør man kontakte politiet, siger Jens Møller, der er vagtchef hos Københavns Vestegns Politi.

Ifølge vagtchefen var det personalet på hjemmet, som fredag morgen anmeldte, at den ældre mand var væk. Han er ikke tidligere gået fra stedet, og derfor har politiet heller ingen formodning om, hvor han kan være søgt hen.

- Vi forventer, at han er i nærområdet. Hvis han havde taget en bus eller et tog, er det sandsynligt, at han ikke ville have brugt mundbind, og at man ville have lagt mærke til ham af den grund, siger Jens Møller.

Ifølge vagtchefen har man af samme grund ikke sat hunde ind i eftersøgningen af manden. For i nærområdet er der mestendels beboelse.

- Hunde er gode til, når vi skal søge i åbne områder. I dette tilfælde opfordrer vi folk i nærområdet til at være særligt opmærksomme og til at undersøge deres udhuse og skure, siger Jens Møller.

/ritzau/