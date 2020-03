Demonstration for Ungdomshuset endte uroligt

Ingen kom til skade, og ingen er foreløbig anholdt, men demonstration til minde om Ungdomshus endte i uro.

Det er 13 år siden, at Københavns Politi en tidlig morgen trængte ind i den bygning, som dengang lå på grunden med adressen Jagtvej 69, 2200 København N.

Huset var - og er stadig - kendt som Ungdomshuset. Og rydningen af bygningen, som siden hen blev jævnet med jorden, er ikke glemt.

Søndag gik en demonstration fra Blågårds Plads på Nørrebro i København til den i dag tomme grund.

- Fra Blågårds Plads og frem til tomten gik det rigtig fint. Da demonstrationen nåede frem, blev der lavet folkekøkken, og så var der nogle, som tændte bål, og der blev kastet sten om molotovcocktails mod politiet, fortæller politiinspektør Tommy Laursen.

Molotovcocktails er hjemmelavede brandbomber, hvor en flaske med brandbar væske udstyret med en væge antændes og kastes.

Ingen politifolk eller andre i området kom til skade, lyder meldingen fra Tommy Laursen.

- Men det gjorde, at vi valgte at spærre Jagtvej af, fortæller han.

Politiet har ikke foretaget anholdelser, men Tommy Laursen fortæller, at man søndag aften arbejder på at identificere de personer, som deltog i angrebene på politiet.

Da Ungdomshuset i sin tid blev ryddet, var der flere demonstrationer, som udviklede sig til gadekampe. I den forbindelse foretog politiet flere masseanholdelser.

Det mundede ud i flere omfattende retssager, hvor politi- og anklagemyndighed flere gange endte med nederlag. Man kunne nemlig ikke bevise - for mange af de anholdtes vedkommende - at de havde deltaget aktivt i gadekampene.

En del personer blev imidlertid også idømt fængselsstraffe for at have deltaget i gadekampene og for at have medvirket til vold mod ordensmagten.

