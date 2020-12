Den ene af to mænd frifindes for røveri mod 71-årig kvinde

En nat blev en kvinde i Assens truet og frarøvet guldsmykker, en bajonet, en støvsuger og andre ting.

Havde røveren kort hår? Eller var det stort og rødblondt?

Offerets beskrivelse af en gerningsmand har været et omdrejningspunkt i en sag om et hjemmerøveri mod en kvinde i Assens.

Det fremgår af en afgørelse fra et nævningeting i Retten i Odense onsdag.

Her er den ene af de to mænd, der var tiltalt for røveriet mod en dengang 71-årig kvinde, blevet frifundet.

Kvinden blev vækket en nat i marts. Hun blev truet og frarøvet blandt andet en guldhalskæde og andre smykker. Også haveredskaber, en bajonet og en støvsuger mistede hun.

Undervejs fik hun følgende trusler ifølge anklageskriftet: "Jeg pander dig kraftedeme en, hvis du åbner vinduet" og "nu holder du din fucking kæft, ellers bliver du bundet".

To mænd, der dengang var venner og boede sammen, var tiltalt. Begge har nægtet sig skyldige.

Den ene, der er 27 år, har sagt, at de i fællesskab havde aftalt et indbrud, men at han ikke selv var inde i huset.

Et flertal i nævningetinget har onsdag frifundet den anden, der er 26 år, for røveriet.

Kvinden så kun én person i huset. Politiet noterede oprindeligt, at hun om mandens frisure oplyste, at han havde "kort, redt, mørkeblondt hår (ikke smart i håret)".

Under retssagen i Odense har hun beskrevet hans hår som "et stort, pænt rødblondt hår".

Den 26-årige har netop stort rødblondt hår, men to juridiske dommere og tre nævninger mener, at hun ikke med den nødvendige sikkerhed har udpeget ham.

Et snævert mindretal - en juridisk dommer og tre nævninger - mener derimod, at kvinden i retten sikkert og detaljeret har beskrevet den 26-årige, og at han blandt andet derfor er skyldig.

I øvrigt fremgår det af rettens kendelse, at politiet ikke foranstaltede en konfrontation efter retsplejelovens regler.

En række andre detaljer i sagen - for eksempel dna-spor, en pakke Prince-cigaretter fundet i en bil, venners udsagn, fundet af bajonetten - er også indgået i vurderingen.

Resultatet er blevet, at kun den korthårede 27-årige er blevet dømt for hjemmerøveri. Straffen er fængsel i fire år og ti måneder, oplyser retten.

Den 26-årige undgår dog ikke fængsel. Andre lovovertrædelser har givet fængsel i et år.

