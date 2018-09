Den tidligere PET-chefs omstridte bog

* Torsdag 6. oktober 2016 fik Politiets Efterretningstjeneste nedlagt et midlertidigt forbud mod bogen "Syv år for PET".

* Forbuddet blev to dage efter udvidet, så det også gjaldt offentliggørelse af materiale fra bogen.

* Forbuddet var begrundet i en frygt for, at bogen kunne være til skade for statens sikkerhed.

* Søndag den 9. oktober 2016 bragte dagbladet Politiken hele bogens indhold som et særtillæg.

* Tirsdag den 12. oktober 2016 meldte PET Jakob Scharf, forlaget og forfatteren til politiet.

* 12. marts 2018 rejser anklagemyndigheden tiltale mod Jakob Scharf.

* I løbet af august 2018 kommer det frem, at også forfatter Morten Skjoldager, flere chefredaktører og mindst én boghandler, der forhandlede bogen, er sigtet.

Kilde: Ritzau