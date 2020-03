Der er blevet længere mellem lommetyvene

22.105 mennesker fortalte sidste år om ubudne hænder i deres lommer og tasker.

Langt færre generes af taske- og lommetyve. Antallet af den slags tyverier er faldet gennem flere år, oplyser Danmarks Statistik.

Hvis man sammenligner 2019 med 2013, er der tale om næsten en halvering.

Sidste år rapporterede godt 22.000 personer, at de var ofre for en lommetyv, mens der i 2013 var flere end 40.000, som fik besøg af ubudne hænder i tasken eller lommen.

Udviklingen, der har været nogenlunde konstant i flere år, fremhæves af Danmarks Statistik onsdag i forbindelse med omtalen af den kriminalitet, som blev anmeldt i 2019. Faldet ses over hele landet.

Flere kvinder end mænd bliver bestjålet. Og det er unge først i 20'erne, der er mest plaget af den kriminalitetstype, som giver så mange ærgrelser.

Til gengæld viser det sig, at flere sidste år gik til politiet for at berette om, at de havde været udsat for såkaldt almindelig vold. Der var også flere anmeldelser om trusler på livet.

Når man ser på alle de forskellige typer for vold, er der sket en stigning på to procent fra 2018 til 2019.

Alt i alt var der sidste år 73.244 ofre for forskellige former for kriminalitet. Det er en anelse færre end det foregående år.

/ritzau/