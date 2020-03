Der er ikke flere syge i politiet end normalt

Politiforbundet følger udviklingen med hensyn til sygemeldinger tæt. Antallet er i øjeblikket normalt.

Politiet oplever ikke flere sygemeldinger end normalt - men det kan være stilhed før stormen, siger formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt.

- Vi kan heldigvis så vidt se, at antallet af sygemeldinger i politiet ikke er ud over normalen, og at der så vidt er styr på tingene. Men vi ved også, at det kan være stilhed før stormen, udtaler forbundsformanden i en pressemeddelelse tirsdag.

Tillidsfolk fra hele landet indrapporterer til forbundet om blandt andet sygemeldinger og arbejdsforhold.

Beredskabet i forbindelse med coronavirus kører uden de store problemer, lyder meldingen.

Claus Oxfeldt opfordrer alle ansatte til at følge de råd, som sundhedsmyndighederne er kommet med. Af hensyn til både ældre og de udsatte - og af hensyn til frontpersonalet i det offentlige, som skal sørge for, at "vi kan komme trygge og raske gennem den største krise i nyere tid".

- Det gælder jo hele samfundet. Jeg kan godt blive ærgerlig, når jeg ser mennesker, som på den ene side hamstrer hospitalssprit, og bagefter sidder tæt samlet ved kantineborde eller i byrummet, siger han.

/ritzau/