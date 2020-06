Direktør og leder sigtes for snyd med lønkompensation

En mand og en kvinde sigtes for svig af særlig grov karakter for cirka 1,7 millioner kroner. De er anholdt.

En 45-årig kvindelig direktør og en 53-årig mandlig, daglig leder i et selskab i byggebranchen er tirsdag blevet anholdt, da de mistænkes for at udnytte ordningen med lønkompensation.

De sigtes for svig af særlig grov karakter med offentlige midler for cirka 1,7 millioner kroner, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Desuden sigtes de for grov hvidvask for et millionbeløb.

De anholdte bliver fremstillet i et grundlovsforhør onsdag i Retten i Nykøbing Falster. En anklager vil anmode om at få lukket dørene.

Imødekommer dommeren ønsket, vil det ikke være muligt at høre, hvad de mistænkte forklarer, eller at få nærmere oplysninger om sagen.

Det fremgår ikke af politiets meddelelse, hvordan de to anholdte forholder sig til sigtelsen.

Manden og kvinden blev anholdt tirsdag formiddag, og om eftermiddagen oplyser politiet, at der stadig er ransagninger. Politiet har desuden beslaglagt et større pengebeløb i sagen.

Politiinspektør Kim Kliver i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi pointerer, at de to sigtes for forhold, som kan give firedobbelt straf på grund af en kriselov vedtaget under coronakrisen.

Ordningen med lønkompensation er en del af hjælpepakkerne til erhvervslivet, som er vedtaget på grund af coronakrisen.

Lønkompensationen indebærer, at virksomheder kan få betalt en del af lønnen til ansatte, som ellers stod til at blive fyret.

Ifølge ordningen er det en betingelse, at de ansatte ikke arbejder, mens det offentlige betaler den ekstraordinære støtte.

Tilsyneladende har flere dog forsøgt at snyde med ordningen.

Tidligere i juni blev en 32-årig mandlig direktør fra Greve varetægtsfængslet i fire uger. Han skal have søgt staten om knap 220.000 kroner i lønkompensation for medarbejdere, som han ikke havde. Han nægter dog bedrageri.

En 57-årig mand blev i maj i Københavns Byret varetægtsfængslet og sigtet for uberettiget at få udbetalt i alt 1,2 millioner kroner. Han har tirsdag fået forlænget sin fængsling i fire uger mere. Han nægter sig også skyldig.

