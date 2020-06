Dna fik politi på sporet af mistænkt for gamle overgreb

I 2012 og 2018 blev to kvinder ifølge anklage forsøgt voldtaget i Vejle. På grund af dna er mand nu tiltalt.

I marts 2012 bliver en kvinde trukket ind i en baggård i Vejle tidligt om morgenen. Her bliver hun holdt fast, og en mand forsøger at voldtage hende.

Seks år senere - i oktober 2018 - bliver en anden kvinde også forsøgt voldtaget, da hun om natten kører med en pirattaxi fra Vejle.

Indtil tidligere i år havde politiet ikke en mistænkt gerningsmand i de to sager.

Men da en nu 29-årig mand tidligere på året afgav sit dna, da han blev sigtet i en anden sag, fandt politiet et match med det fundne ved de to overgreb.

Mistanken mod den 29-årige førte til varetægtsfængsling, og han er nu blevet tiltalt for de to voldtægtsforsøg. Det fremgår af anklageskriftet mod manden, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Anklager Iben Lihme Degnbol fortæller, at den anden sag, som førte til dna-prøven, er lukket og ikke førte til noget. Men prøven koblede ham altså sammen med de to voldtægtsforsøg i Vejle.

- Hans dna poppede op her i 2020. Han blev sigtet for noget andet - som i øvrigt er sluttet - så tager man dna i den forbindelse, og så er der hit på de to sager, siger hun.

- Det er det bevis, der gør, at vi tror, at det er ham.

Hun fortæller, at politiet indtil dna-prøven ikke kunne opklare sagerne.

- Man henlagde sagerne dengang, fordi man ikke kunne finde ud af, hvem gerningsmanden var, siger anklageren.

Anklageren fortæller, at manden nægter sig skyldig i anklagerne.

- I det forhold fra 2012 nægter han at have været der. I forholdet fra 2018 siger han, at han har været der, men han nægter, at det er voldtægtsforsøg, siger Iben Lihme Degnbol.

Det første voldtægtsforsøg skete ifølge anklageskriftet 4. marts 2012 tidligt om morgen i Vejle, hvor en kvinde blev trukket ind gennem en port til en baggård.

Her er den 29-årige anklaget for at have taget kvindens tøj af, selv om hun kæmpede imod, og han forsøgte at voldtage hende, hvilket dog mislykkedes.

Det var 21. oktober 2018, at det andet voldtægtsforsøg skal have fundet sted. Da kørte den 29-årige en ung kvinde fra Vejle, og i bilen forsøgte han ifølge anklageren at voldtage hende.

Det mislykkedes dog, da kvinden rev sig fri og løb væk. Manden skal blandt andet have tvunget kvinden til at kysse ham og trukket hendes bukser ned.

Sagen behandles af Retten i Kolding i næste uge.

/ritzau/