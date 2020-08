To domme med forbud mod at kontakte børn

* En 34-årig mand er tiltalt for 241 forhold i det 97 sider lange anklageskrift.

* Anklagerne omfatter forsøg på voldtægt, medvirken til voldtægt, blufærdighedskrænkelse, ulovlig tvang og brud på kontaktforbud.

* Den tiltalte er to gange tidligere idømt et forbud mod via internettet at tage kontakt til børn og unge under 18, som ikke kender ham.

* Fagfolk mener, at sagen er et eksempel på grooming, hvor en voksen opbygger et tillidsforhold til et barn med henblik på seksuel udnyttelse.

* Antallet af anmeldelser om grooming er steget de senere år.

* Nationalt Cyber Crime Center under Rigspolitiet har ifølge Jyllands-Posten fået 51 anmeldelser i første halvår af 2020 mod 34 i hele 2019.

* I Danmark findes der ikke nogen decideret lov eller bestemmelse mod grooming, som der gør i de andre nordiske lande.

* Flere personer er dog blevet dømt med henvisning til straffelovens paragraf 21, idet man kan blive dømt for forsøg på at begå et seksuelt overgreb.

* Red Barnet opfordrer politikerne til at indskrive en særlig groomingbestemmelse i straffeloven, ligesom man har det i for eksempel Sverige og Norge.

Kilder: Anklageskriftet, Rigspolitiet, Red Barnet og Jyllands-Posten.

